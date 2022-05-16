Збірна України перетнула позначку в 60 золотих нагород у передостанній день Дефлімпіади

Національна дефлімпійська збірна у передостанній, тринадцятий змагальний день здобула 8 високих нагород – 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову.

«Золото» в скарбничку української збірної принесли легкоатлети: Анастасія Сидоренко (біг на 800 м), Володимир Данильченко (потрійний стрибок) та Вікторія Кочмарик, Юлія Шаповал, Соломія Купріч, Крістіна Кіняйкіна у жіночій естафеті 4х400 метрів.

Також медаль найвищої проби виграли Анатолій Червоненко у вільній боротьбі (до 86 кг) та чоловіча естафета зі спортивного орієнтування у виконанні Назара Левицького, Руслана Ніколаєнка та Олександра Санькіна.

Срібні медалі завоювали Микита Латюк (вільна боротьба, до 92 кг), та легкоатлетка Руслана Муравська у стрибках у висоту.

Бронзовим призером став Сергій Драган у вільній боротьбі (до 125 кг).

У медальному заліку Дефлімпіади Україна йде абсолютним лідером 137 нагород – 61 золота, 38 срібних, та 38 бронзових.

Вітаємо спортсменів та тренерів зі здобутками нагородами! Пишаємося і вболіваємо за вас! Слава Україні!

Джерело Національний комітет спорту інвалідів України.