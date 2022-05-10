Збірна України з пауерліфтингу – перша в командному заліку на чемпіонаті Європи

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Тріумфом для збірної України завершився чемпіонат Європи з пауерліфтингу, який проходив з 3 по 8 травня у чеському місті Плзень.

Наша команда впевнено посіла перше місце в медальному заліку: Костянтин Мусієнко став абсолютним чемпіоном Європи, а Сергій Білий посів другу сходинку в абсолютному заліку.

Золоті медалі для України вибороли:

  • Віталій Коломієць + «мале золото» в присіданні + «мале золото» у становій тязі (вагова категорія до 83 кг)
  • Костянтин Мусієнко + «мале срібло» у присіданні + «мале золото» в жимі лежачи (вагова категорія до 93 кг)
  • Сергій Білий + «мале срібло» у присіданні + «мале золото» у жимі лежачи + «мале золото» у становій тязі (вагова категорія до 105 кг)
  • Віктор Голіней + «мале золото» у присіданні + «мале золото» у жимі лежачи + «мале золото» у становій тязі (вагова категорія понад 120 кг).
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Срібні:

  • Олександр Рубець + «мале золото» у присіданні (вагова категорія до 105 кг)
  • Віктор Лесковець + «мале срібло» у присіданні + «мале золото» у жимі лежачи (вагова категорія до 120 кг)

Бронзові:

  • Андрій Наньєв + «мале срібло» у присіданні + «мала бронза» в жимі лежачи (вагова категорія до 83 кг)
  • Олександр Агаджанян, «мала бронза» в становій тязі (вагова категорія до 59 кг).
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Президента Національної Федерації пауерліфтингу України Сіражутдіна Базаєва було внесено до Зали Слави Європейської федерації пауерліфтингу (EPF), як офіційну особу.

Вітаємо спортсменів та всю команду з чудовими результатами! Слава Україні!

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