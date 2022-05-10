Збірна України з пауерліфтингу – перша в командному заліку на чемпіонаті Європи

Тріумфом для збірної України завершився чемпіонат Європи з пауерліфтингу, який проходив з 3 по 8 травня у чеському місті Плзень.

Наша команда впевнено посіла перше місце в медальному заліку: Костянтин Мусієнко став абсолютним чемпіоном Європи, а Сергій Білий посів другу сходинку в абсолютному заліку.

Золоті медалі для України вибороли:

Віталій Коломієць + «мале золото» в присіданні + «мале золото» у становій тязі (вагова категорія до 83 кг)

Костянтин Мусієнко + «мале срібло» у присіданні + «мале золото» в жимі лежачи (вагова категорія до 93 кг)

Сергій Білий + «мале срібло» у присіданні + «мале золото» у жимі лежачи + «мале золото» у становій тязі (вагова категорія до 105 кг)

Віктор Голіней + «мале золото» у присіданні + «мале золото» у жимі лежачи + «мале золото» у становій тязі (вагова категорія понад 120 кг).

Срібні:

Олександр Рубець + «мале золото» у присіданні (вагова категорія до 105 кг)

Віктор Лесковець + «мале срібло» у присіданні + «мале золото» у жимі лежачи (вагова категорія до 120 кг)

Бронзові:

Андрій Наньєв + «мале срібло» у присіданні + «мала бронза» в жимі лежачи (вагова категорія до 83 кг)

Олександр Агаджанян, «мала бронза» в становій тязі (вагова категорія до 59 кг).

Президента Національної Федерації пауерліфтингу України Сіражутдіна Базаєва було внесено до Зали Слави Європейської федерації пауерліфтингу (EPF), як офіційну особу.

Вітаємо спортсменів та всю команду з чудовими результатами! Слава Україні!