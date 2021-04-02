“Здорові немовлята!”: розпочалася XVІ Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця»

З 1 квітня, стартувала XVІ Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця», яка пройде під гаслом «Здорові немовлята!», повідомляє “Голос Громади”.

За всі роки проведення Акція набула загальнонаціональної підтримки. За 15 років діяльності фонду спільними зусиллями було зібрано 42 786 419,30 грн, за які придбано медичне обладнання та передано у безкоштовне користування до територіальних медичних об’єднань кожної області України.

Як повідомили організатори, цього року акція відбуватиметься в адаптивному режимі, відповідно до рівня захворюваності в територіальних об’єднаннях та з урахуванням карантинних обмежень, пов’язаних із коронавірусною інфекцією.

Цьогоріч кошти збиратимуть для придбання неотологічного медичного обладнання у дитячі відділення лікарень і пологові будинки України.

Акція триватиме до 30 вересня 2021 року.