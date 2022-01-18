Зелена зона біля пам`ятника Т.Г.Шевченка стане сквером

Про це говорилося під час засідання комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

Присутні розглянули 5 питань щодо перейменування існуючих топонімів та утворення нового об’єкту міської топоніміки.

“Минулого року за ініціативи міського голови Сергія Кузьменка провели реконструкцію пам’ятника Великому Кобзарю, облаштували алеї, оновили освітлення, встановили лавки для відпочинку та провели озеленення. За інформацією начальника відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт Тетяни Ігнатьєвої, згідно з містобудівною документацією, ця зона відноситься до територій зелених насаджень та відповідає усім вимогам законодавства, аби на цьому місці був створений сквер. Тож комісія одноголосно прийняла рішення рекомендувати міській раді утворити новий топонім – сквер Тараса Шевченка” – йдеться у повідомленні.