Зелені номерні знаки для електромобілів у відкритому доступі

Не так давно сервісні центри МВС презентували черговий корисний сервіс «Наявність номерних знаків». Він надавав можливість дізнаватися онлайн про усі доступні для закріплення номерні знаки в усіх сервісних центрах МВС тільки для авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Відтепер у вільному доступі є наявні в сервісних центрах МВС і «зелені» номерні знаки. Цим сервісом вже можна скористатися онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС та в інформаційних боксах, установлених в приміщеннях оновлених сервісних центрів МВС.

Нагадуємо, що для екологічних автомобілів передбачені номерні знаки із символами зеленого кольору та окремими серіями, які починаються з літери «Z». Це означає «zero» (англ. «нуль»), тобто «нульові викиди». Наразі закріплюються номерні знаки для екоавтомобілів серій ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK. З часом їх перелік розширюватиметься.

Саме за допомогою цього функціоналу можливо з дому дізнатися, до якого сервісного центру МВС необхідно записатися, щоб закріпити за авто номерний знак з омріяною комбінацією цифр.

Алгоритм пошуку не змінився:

“Наявність в області” — цей критерій допоможе легко дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону, також вказано їхню вартість.

“Числова комбінація” — за допомогою цього критерію можна легко знайти омріяну комбінацію цифр «зеленого» номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу. У функціоналі номерні знаки не бронюються.

Сервіс перевірки наявності номерного знаку по Україні шукайте тут.