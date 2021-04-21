Зеленський підписав закон про призов резервістів без мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким резервістом можуть закликати в особливий період без оголошення мобілізації. В Офісі президента заявили, що це дозволить оперативно доукомплектувати резервістами військових частин і підвищити їх боєздатність під час військової агресії і загроз нацбезпеці.

В особливий період на військову службу будуть призивати громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та / або зараховані в військовий оперативний резерв. Резервісти, яких закликатимуть без мобілізації, отримають ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих.

Крім цього, законом передбачено підвищення штрафів за ухилення від військового призову та створення територіальних центрів комплектації і соціальної підтримки замість військкоматів.