Земельні торги: в Олександрії шукають орендаря земельної ділянки по вул.Садовій

В Олександрії проведуть земельні торги на визначення орендаря земельної ділянки для розміщення групи тимчасових споруд по вул.Садовій площею 0,0080 га (кадастровий номер 3510300000:11:502:0033), повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою становить 7171,37 гривень.

Торги відбудуться 01 липня. Останній день подачі заявок на торги 26 червня.

Більш детальна інформація про лот земельних торгів за посиланням.

Довідки за телефонами: 7-21-12, 7-07-62 або в каб.119-121 адмінбудівлі міської ради по просп.Соборному, 59.