Землі для учасників АТО: на Кіровоградщині для військових зарезервували майже 140 гектарів земельних масивів

У Кірвоградській області для учасників бойових дій (АТО/ООС) зарезервовано 139,39 га земель державної власності сільськогосподарського призначення, повідомляє «Голос Громади».

За даними сайту Держгеокадастру області, найбільші площі земельних масивів зарезервовано у Новоархангельському (15,7 га), Новомиргородському (13,35 га), Онуфріївському (11,65 га) районах.

На сайті Головного управління Держгеокадастру в області у розділі «Інформація для учасників бойових дій та членів їх сімей» у відкритому доступі розміщені альбоми-атласи та алгоритм дій для отримання земельної ділянки.

Дані оновлюються щомісяця.