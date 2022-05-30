«Земляк» – запроданець з Кіровоградщини сприяв трагедії у Бучі і мародерив

Управлінням СБ України в Кіровоградській області викрито протиправну діяльність чергового зрадника – мешканця Голованівського району Кіровоградської області, який в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога. З офіційного повідомлення служби:

«Надавав представникам збройних сил рф допомогу у проведенні підривної діяльності проти України та незаконно зберігав боєприпаси.

В ході слідства встановлено, що протягом першого місяця війни рф проти України він тимчасово проживав у Бучанському районі Київської області і в умовах окупації, співпрацював з військовослужбовцями країни-агресора, надаючи відомості щодо особистих даних місцевих мешканців, місць дислокації підрозділів ЗС України, блок-постів, за що від військовослужбовців рф отримував можливість безперешкодно пересуватися по населеному пункту та систематично здійснювати мародерство у будинках місцевих мешканців та торгівельних закладах.

Крім того, співробітниками СБУ задокументовано факт зберігання зловмисником гранати РГД-5, яку він отримав від невстановленого військовослужбовця збройних сил країни-агресора.

Слідчими СБУ зраднику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (Державна зрада в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна – прим. ред.) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю – прим.ред.) КК України.

Заходи із документування злочинної діяльності проводилися співробітниками Управління СБ України за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури», – йдеться у повідомленні.