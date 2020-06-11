Жахливий стан аварійних дерев у мкрн Перемога та безкінечні скарги до бездіяльної влади (ФОТО)

До кореспондентів «Голосу Громади» звернулися стурбовані олександрійці, що мешкають у мкрн Перемога, з проханням допомогти посприяти у розголосі їхньої проблеми.

По вулиці Жуковського, що поряд з Меморіальним похованням радянських солдатів, що загинули у Другій світовій війні, ростуть тополі, які можна «увіковічувати». Дерева величезні за розміром та аварійні, мають гнилі стовбури, що видно неозброєним оком. Під час навіть незначного вітру на дорогу та дахи будинків летить гілля, й жителі побоюються, що дерева можуть впасти на їх помешкання, пошкодивши його, чи, Боже борони, на випадкового перехожого.

Боротьба з «вічними» тополями не припиняється вже близько 10 років. Були звернення до керівництва міста, компетентних комунальних підприємств, а крім обіцянок олександрійці мають наразі «діру від бублика».

В котре, жителі Перемоги вимагають прибрати ці майже мертві дерева, що нависають чорною хмарою над будинками й можуть повалитись будь-якої хвилини.