Жінка з Олександрії та ще 15 мешканців Кіровоградщини захворіли на COVID-19. Є й нова смерть

Минулої доби в лабораторному центрі було проведено 328 досліджень методом ПЛР, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За повідомленою інформацією, зафіксували 16 нових випадків захворювання на коронавірус. Йдеться про вісім мешканців Гайворонського району (п’ять з села Завалля і три з м. Гайворон), трьох мешканців Кропивницького району (дві жінки з села Червоний Яр та чоловік із села Бережинка), двох жінок зі смт Добровеличківка, мешканку села Родниківка Олександрівського району, жінку з обласного центру та жінку з м. Олександрія.

Помер один житель області.

Одужали від коронавірусу троє мешканців Кіровоградщини.