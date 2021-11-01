«Жовта» COVID-зона вже звузилася до 2-х областей (серед них – наша)

Станом на сьогодні в жовтій зоні епідемічної небезпеки перебувають лише дві області України, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на Міністерство охорони здоров`я, агенство «Укрінформ» та інші центральні ЗМІ.

Пандемічна ситуація дедалі погіршується, зазначається в повідомленнях. Лише Закарпатська та Кіровоградська області залишаються у жовтій зоні, а в зеленій – жодної області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я

Київ поки що був віднесений до помаранчевої зони епіднебезпеки, але з цього тижня столиця переходить у червону зону, як і вісім інших регіонів України.

Так, станом на кінець минулого тижня до червоної зони епідемічної небезпеки віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську області.

У жовтій зоні епіднебезпеки ще залишаються Закарпатська, Кіровоградська області. Решта регіонів перебувають в помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 703 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності – 477 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Херсонській області – 1 343 на 100 тис. населення, Сумській області – 1 193 та Луганській – 1 096, Житомирській області – 1 017.

У Києві рівень госпіталізацій складає 93,9 на 100 тис. населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 20 регіонах.