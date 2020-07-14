«Жирна крапка» в діяльності олександрійського комунального «вуличного» ринку «Жигулі»

Міська влада ліквідувала КП «Жигулі», повідомляє «Голос Громади».

«Припинити комунальне підприємство «Жигулі» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 23096758, юридична адреса: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 17) шляхом реорганізації через приєднання до правонаступника – комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» з метою упорядкування ринкової торгівлі та ліквідації вуличної торгівлі, забезпечення ефективної та рентабельної фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, які здійснюють надання ринкових послуг на території м. Олександрія» – таке рішення ухвалила остання (85-а) сесія Олександрійської міської ради.

Нагадаємо, питання закриття цього дивного ринкового утворення з не менш дивною назвою «Жигулі» вже стояло на порядку денному одного із засідань виконавчого комітету міської ради навесні цього року. Вносилося воно під приводом того, що карантинним законодавством заборонена вулична торгівля (втім, вона заборонена не лише цими законодавчими нормами). А КП «Жигулі» якраз і займалося контролем торгівлі (переважно продуктової) на прилеглих до Центрального міського ринку вулицях. Тобто така діяльність цього вуличного «псевдо ринку», де харчовими продуктами торгували у тому числі і «з землі» протягом років, виходила в умовах карантинних заборон двічі незаконною. Але чомусь члени виконкому дивним чином не проголосували тоді за його ліквідацію. А нещодавно цей «камінь» зрушили з місця: питання вдруге вносилося на розгляд виконкому, а потім і сесії міськради, де голосування пройшли позитивно. Правда, на сесії проти ось такого простого розв`язання проблеми виступив депутат Микола Смакула. Він наполягав на попередньому аудиті економічної діяльності КП «Жигулі», оскільки вважав, що там тривалий час мали місце фінансові зловживання. Зокрема М.Смакула зазначив у сесійній залі таке: останній з керівників КП «Жигулі», обіймаючи посаду його директора, одночасно числився і заступником директора КП «Центральний ринок». А тому, на переконання депутата, слід було спочатку зробити аналіз роботи ринку «Жигулі», притягнути до відповідальності винних, а вже потім ліквідовувати. Але його пропозиція не знайшла підтримки: згідно з затвердженим порядком роботи сесії, голосування з чергових питань проходило одночасно і за основу, і в цілому за позитивних висновків депутатських комісій. Отож КП «Жигулі» після голосування народних обранців тихо-мирно відійшло у небуття «шляхом його приєднання до Центрального ринку»…

Нагадаємо, олександрійське комунальне підприємство під назвою «Жигулі» насправді ніколи ніякого відношення не мало ні до славнозвісного радянського автомобілебудівного бренду, ні до такої ж відомої марки пива. Створене воно було ще на початку двотисячних років чисто ситуативно: ринкова торгівля тоді вже не вміщалася на території міського центрального ринку і розповсюдилася далеко за його межі на прилеглі вулиці (тоді це були вул. Фрунзе, 50 років Жовтня, К.Лібкнехта, Семашка, Червоноармійська). Отож треба було комусь збирати плату з торгуючих олександрійців за вуличне так зване «містове». (А як повідомляє депутат Микола Смакула, це комунальне підприємство, чомусь назване «Жигулями», створилося тоді міською владою «під певну потрібну особу»). Керівники даного підприємства потім змінювалися і були колись навіть часи, коли проти відповідальних за діяльність цього вуличного ринку осіб відкривались кримінальні справи саме за фінансові зловживання… Багато разів при різних посадовцях міської влади (в тому числі й при нинішніх) порушувалося питання про закриття торгівлі на міських вулицях, як незаконної не лише з міркувань санітарії, а й з пожежної та транспортної безпеки, охорони праці, правил благоустрою тощо. Але всі ті рішення міської влади були тоді доволі суперечливими і як правило, закінчувалися нічим: вуличний «квазиринок», не зважаючи на всі ті заборонні спроби, існував аж до сьогодні. На момент даної чергової сесії міськради у штаті КП «Жигілі» – дві посадові особи: виконуюча обов`язки директора і бухгалтер. Можливо, це «комунальне підприємство» так само жило б і далі, якби не державні карантинні заходи…