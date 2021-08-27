День селища Олександрійського відзначатиметься наприкінці цього тижня. У рамках відзначення – програма святкових заходів, повідомляє «Голос Громади».

Культурно-розважальні заходи до Дня селища розпочнуться 28 серпня біля Будинку культури сел.Олександрійське, де з 10-ї години буде облаштована фото-зона «Я люблю Олександрійське».

Там же о 16.00 розпочнеться караоке для дітей. В цей час у фоє на першому поверсі Будинку культури відкриється виставка декоративно-прикладного мистецтва вихованців гуртка «Сувенір», а перед БК запрацює виїзна торгівля.

Біля Будинку культури з 17-ї до 18-ї години триватиме ігрова програма для дітей.

Святковий концерт «Селище моє рідне», організований митцями Палацу культури «Світлопільський», відбудеться в концертному залі Будинку культури сел.Олександрійського о 18-й годині.

Мистецьку програму продовжить о 19-й годині концерт професійного духового оркестру «Ліра» перед Будинком культури сел.Олександрійського.

З 20 год. до 20.30 там же проходитиме «Свято вареника».

Відразу після нього, о 20.30 – виступ аматорського колективу «Криниченька».

О 21.00 розпочнеться святкова дискотека, локація та ж – біля Будинку культури селища. А завершиться програма о 22-й годині святковим феєрверком.

(Відповідальні за проведення святкових заходів: староста Т.В.Бандурко, Олександрійський БК, управління культури і туризму Олександрійської міської ради, ПК «Світлопільський»).