Житлові будинки на Перемозі тимчасово залишаться без газопостачання (АДРЕСИ)

В Олександрії працівники газової служби будуть здійснювати роботи по заміні засувки ДУ100 мм, на газопроводі середнього тиску, в м. Олександрія по вул. Чернишевського. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відповідні роботи здійснюватимуть 06 липня з 9:00 до 16:00 години. Тимчасово буде припинено газопостачання житлових будинків за адресами:
вул. Чернишевського буд. №№1-6,
вул. Нагорна буд. №№43-79, 50-56, 62-64,42,
вул. Ціолковського буд. №№ 17-82,
вул. Чорноліська буд. №№1-59,
вул. Театральна буд. №№1-49,
вул. 70 р. Перемоги буд. №№1-41,
вул. Миру буд. №№32,34,36,63а, 63 б, 63 в,65,67,69,71, 73,75,77,
пров. Будьонного буд. №№1,2,3,4,5,7,9,11,
пров. Белінського,
вул. Білєєва,
пров. Будівельників буд.№31,
вул. 8-го березня буд. №№5,7,9,
пров. Хазана 1,2,3,4.
Загалом 410 абонентів.
Населення житлових будинків попереджено гучномовцями та інформаційними оголошеннями. Прохання господарів житлових будинків перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити допуск працівників до приміщень.