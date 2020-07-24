Житлові субсидії у Кіровоградській області за червень отримають майже 53 тисячі домогосподарств

На Кіровоградщині субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримають майже 52 900 тисячі домогосподарств, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кіровоградської ОДА».

Її середній розмір склав 284,28 грн.

Зазначається, що 50 700 домогосподарств отримають субсидію готівкою. Загальна сума коштів складає 14,4 млн грн.

Натомість у грошовій безготівковій формі допомогу призначили 2 200 домогосподарствам на суму 600 тис. грн.

Щодо субсидії на тверде паливо та скраплений газ, цьогоріч її надали 21 100 домогосподарствам області на суму 70,9 млн грн. Її розмір у середньому сягав 3292,46 грн.