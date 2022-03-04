Життєво необхідна допомога під час війни від депутатів Олександрії

Для потреб територіальної самооборони Олександрії наші колеги – депутати фракції «Європейська Солідарність» у міськраді придбали більше 100 упаковок перев’язувального гемостатичного матеріалу Ревул® (revul® hemostatic dressing). Цей засіб створює єдину геле-желеподібну масу, що призводить до зменшення кровотечі, тобто за його допомогою можна врятувати життя!

Як усі ви, вони допомагають військовим, теробороні, переселенцям харчами, водою, речами та медикаментами. Розуміння, що поруч є люди, які підтримають і допоможуть, вкрай важливе кожному з нас! Відчуваючи свою єдність, ми стаємо ще сильнішими! Ворогу нас не здолати, бо ми українці, ми – сила і воля, і віра! Ми – Україна! 💪💪💪