Зірка української естради концертуватиме в Олександрії

В Олександрії відбудеться концерт відомої співачки Ірини Білик, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з намірами дирекції ТОВ «Агенція івентів «Садиба мюзік», погодженими з виконавчим комітетом Олександрійської міської ради, концерт народної артистки України Ірини Білик відбудеться у Палаці культури «Світлопільський» 23 березня, початок о 16-й годині.

На вищезгадану агенцію покладається зобов`язання забезпечити дотримання усіх правил з питань протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Заповненість глядацького залу не повинна перевищувати 50 відсотків наявних місць.