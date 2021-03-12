Зірка української естради концертуватиме в Олександрії

В Олександрії відбудеться концерт відомої співачки Ірини Білик, повідомляє «Голос Громади».
Згідно з намірами дирекції ТОВ «Агенція івентів «Садиба мюзік», погодженими з виконавчим комітетом Олександрійської міської ради, концерт народної артистки України Ірини Білик відбудеться у Палаці культури «Світлопільський» 23 березня, початок о 16-й годині.
На вищезгадану агенцію покладається зобов`язання забезпечити дотримання усіх правил з питань протидії поширенню коронавірусної хвороби.
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Заповненість глядацького залу не повинна перевищувати 50 відсотків наявних місць.