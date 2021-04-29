Злощасний COVID-19: знову смерть, знову на Олександрійщині

Станом на ранок 29 квітня на Кіровоградщині на коронавірус захворіло 174 мешканців області, зокрема, 148 одужали й, на жаль, 7 померли. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 780 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 27. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 458 ІФА-тестувань та 450 досліджень на антиген.

Одужали від коронавірусу: 48 жителів обласного центру, 11 з м. Олександрія та стільки ж з м. Знам’янка, 9 з Благовіщенського району, 8 з Бобринецького району, по 10 жителів з Гайворонського, Новоархангельського та Новомиргородського районів, по 1 з Долинського, Компаніївського, Маловисківського та Онуфріївського районів, 4 зі Знам’янського району, 14 з Новоукраїнського району, а також 3 жителів з Олександрівського району та стільки ж з Олександрійського та Устинівського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 7 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 68-річну жінку та 84-річного чоловіка з обласного центру, 63-річну жінку та 43-річного чоловіка з Добровеличківського району, 68-річного жителя Олександрійського району, 56-річного чоловіка з Голованівського району та 67-річну жительку Маловисківського району.