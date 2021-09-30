Зловживання владою та службове підроблення: на Кіровоградщині колишній командир військової частини постане перед судом

За процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього командира військової частини за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що вказаний командир, у грудні 2017 року, під час виконання зобов’язань за договором з ремонту залізничної колії на території військової частини, до офіційних документів вніс неправдиві відомості про витрати, які не відповідали фактично виконаним роботам. На підставі цього військовою частиною на розрахунковий рахунок комерційної структури незаконно перераховано грошові кошти, які були виділені з державного бюджету.

Неправомірними діями командира військової частини заподіяно шкоду економічним інтересам держави на загальну суму понад 170 тис. гривень.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області за оперативного супроводу співробітників сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.