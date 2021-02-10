Законом України від 19 вересня 2019 року № 115-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 115) змінено порядок подання звітності про нарахування єдиного внеску, зокрема, передбачено щоквартальне подання звітності про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску.

На сьогодні відповідно до вимог Закону № 115 Міністерством фінансів України затверджено єдину звітність з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та ЄСВ для роботодавців (наказ від 15.12.2020 № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4»).

Вперше єдину звітність слід подавати за І квартал 2021 року. Отже, за січень, лютий та березень 2021 року щомісячні звіти з ЄСВ за старою формою вже не подаються. Крім того, передбачено подання необхідних форм звітності як «довідкових» у разі настання події «призначення пенсії» або «призначення матеріального забезпечення, страхових виплат».

Крім того, наказом Міністерства фінансів України від 05.11.2020 № 670 «Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» запроваджено оновлені форми звіту з ЄСВ, які мають подаватися платниками єдиного внеску протягом перехідного періоду, починаючи з 01.02.2021 за звітні періоди до 2020 року включно, та у разі проведення державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання до 28 лютого 2021 року.