Змінено розміри ставок збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових автомобілів

Згідно з пунктом 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» при набутті права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до статті 4 зазначеного Закону його розмір встановлюються в таких розмірах:

3 % – якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4 % – якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5 % – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Об’єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» у 2022 році встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 2393 грн.

Ураховуючи викладене, з 01 січня 2022 року при визначенні сплати вартості збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкового автомобіля слід застосовувати такі розрахунки залежно від вартості легкового автомобіля без врахування податку на додану вартість:

не перевищує або дорівнює 409 365 грн – сплачується 3% ;

більше ніж 409 365 грн , але не перевищує або дорівнює 719 490 грн – сплачується 4% ;

більше ніж 719 490 грн – сплачується 5%.

Податок сплачується на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в територіальних сервісних центрах МВС.