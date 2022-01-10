Зміни та нововведення у новому 2022 році. Кого стосуватимуться та чого чекати?

У 2022 році українців чекають зміни, зокрема, у сфері соціальних виплат, охорони здоров’я та ведення бізнесу.

Нововведення у новому році стосуються водіїв. Повертається обов’язковий огляд технічного стану авто, який скасували ще у 2011 році. Також дорожні камери почнуть фіксацію проїзду на червоний, їзду зустрічною смугою та зупинку на смузі громадського транспорту.

За кермування у стані сп’яніння передбачається штраф 17 тис. грн та позбавлення прав на 1 рік. За повторний випадок – штраф 34 тис. грн та позбавлення прав на 3 роки.

Зокрема, змінюється принцип отримання водійського посвідчення, зменшується кількість годин теоретичної частини.

З 1 січня для ФОПів, які проводять розрахункові операції, стало обов’язковим використання касових апаратів. Розмір штрафу за порушення застосування РРО передбачений у розмірі 100% від суми чека, повторно – 150 % від суми чека.

Також у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсії. Так, збільшать виплати українцям, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, особам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи, жінкам, віком понад 60 років (на 9% залежно від розміру пенсії), кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників (захисниць), що загинули в зоні проведення АТО/ООС, 65-річним особам через зростання мінімалки.

У березні відбудеться індексація компенсаційних виплат для тих, кому за 75 років. У жовтні запроваджується нова мінімальна пенсійна гарантія:

тим, кому за 70 років і мають трудовий стаж 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), нараховуватимуть щонайменше 3 тис. грн.

за наявності стажу меншої тривалості пенсія визначатиметься пропорційно наявному страховому стажу і за наявності страхового стажу: 25 р. (чоловіки) або 20 р. (жінки) буде щонайменше 2,5 тис. грн.

Окрім того, пенсіонери, віком 70-75 років отримають доплату 300 грн.

Кілька важливих змін у 2022 році стосуватимуться податків. Зокрема, передбачені такі зміни:

– збільшуються акцизні ставки на алкогольні напої на 5%;

– від продажу 3-го та наступних об’єктів нерухомості впродовж 1 календарного року розмір ПДФО становитиме 18%;

– за продаж с/г продукції власного виробництва на суму більше 12 мінімальних зарплат, ПДФО становитиме 18%;

– с/г виробники сплачуватимуть мінімальне податкове зобов’язання (сума всіх податків) у розмірі 5% від вартості землі.

Змінюються умови стягнення ренти з ринкової вартості руди з вищим вмістом руди, а саме індексу IODEX 62% FE CFR China, який розраховує інформаційне агентство Platts. Водночас, чим вищою буде ця ринкова вартість, тим більшою буде ставка ренти.

Окрім цього, після травневих свят вводиться в дію закон про олігархів, визнавати ту чи іншу особу олігархом уповноважена Рада національної безпеки та оборони.

Також низка змін відбудеться у системі охорони здоров’я. Зокрема, з квітня діятимуть винятково електронні рецепти на ліки.

Важливим нововведенням стане обов’язкова вакцинація для розширеного переліку професій, а саме для працівників:

– ЦОВВ та їхніх територіальних органів;

– місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

– закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

– органів місцевого самоврядування;

– закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

– комунальних підприємств, установ та організацій.

У 2022 році передбачено збільшення заробітної плати лікарям: середнім медпрацівникам – до 13,5 тис. грн, лікарям – до 20 тис. грн.