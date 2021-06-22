Зміни у системі охорони здоров’я, які торкнуться кожного українця

На форумі “Україна 30” президент розібрав тему охорони здоров’я в Україні, повідомляє “Голос Громади”.

Зеленський завив, що в Україні будуть повні медичні обстеження кожні два роки для українців старше 55 років. Крім того, було презентовано загальнонаціональну програму “Здорова Україна” та анонсовано перехід навчальних закладів на модель здорової школи.

Так, для осіб старше 55 років введуть медичні чекапи кожні два роки (комплексне медичне обстеження), для деяких категорій – щорічно. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів.

Поряд з цим, планується запуск восьми компонентів для поліпшення імунітету школярів. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій, нові онлайн-додатки для пошуку спортивних гуртків, та інше.