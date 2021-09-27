Змістовно від МОЗ: Чи варто приймати антибіотики при гострих вірусних інфекційних захворюваннях?

Майже 64% людей помилково вважають, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками (https://cutt.ly/UElQg8l).

«Я довго кашляю — антибіотик», «Температура три дні — антибіотик». Люди зловживають антибіотиками без звернення за медичною допомогою, не відрізняючи бактеріальну інфекцію від вірусної. Водночас призначити антибіотик може тільки лікар за результатами аналізу крові.

То що робити, якщо підхопив ГРВІ? Перша рекомендація — повідомити про це свого сімейного лікаря. Друга може звучати нудно, але вона дійсно працює, а головне — не шкодить вашому здоров’ю: найдієвіший метод лікування гострої респіраторної інфекції — симптоматичний. Він передбачає вплив на окремі симптоми захворювання (наприклад, приймання судинозвужувальних препаратів під час нежитю).

Тож у разі виникнення ГРВІ найкращими «ліками» є:

– Відпочинок та ліжковий режим

– Рясне пиття теплої рідини

– Провітрювання приміщення проживання

– Збалансоване та раціональне харчування

– Жарознижувальні препарати (у разі необхідності)

А як же ускладнення?

Антибіотики теж у цьому не допоможуть. Якщо ви маєте ризик розвитку ускладнень від грипу (а він також є вірусною інфекцією), й у вас немає щеплення, лікар може запропонувати специфічні препарати, що використовують виключно для попередження важких форм грипу.

За даними Центру громадського здоров’я, 90 % усіх антибіотиків, призначених на рівні сімейної медицини, використовують для лікування інфекцій дихальних шляхів. 90 % таких інфекцій спричинені вірусами (https://cutt.ly/WEl6UBY).

Антибіотики не діють на віруси. Тож, якщо ви приймете антибіотик, ваша вірусна інфекція нікуди не зникне, а ризик того, що антибіотик вам не допоможе в майбутньому, — сильно підвищиться.

Не займайтеся самолікуванням. У разі виникнення перших симптомів ГРВІ, – звертайтеся до свого сімейного лікаря та проконсультуйтеся з ним з приводу необхідності вживання антибіотиків.