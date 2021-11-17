Змістовно від МОЗ: Тестування на COVID-19: різновиди

Наразі в Україні доступні два типи тестування на COVID-19:

Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест)

Експрес-тест на антиген

Обидва види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.

Для проведення ПЛР-тесту беруть мазок із носоглотки й ротоглотки. Вказаний вид тестування застосовують на початку захворювання, найбільша їх чутливість між 7 та 14 днями після інфікування. Зазвичай, результат можна отримати через добу після забору матеріалу. Тестування методом ПЛР наразі є найбільш точним методом діагностики COVID-19.

Для експрес-тесту на антиген також беруть мазок із носоглотки чи носоглотки. Найефективніше такі тести використовувати на початкових стадіях захворювання. Результати дослідження можна отримати вже за 15 хвилин.

Важливо розуміти, що ні ПЛР-тест, ні експрес-тест на антиген не визначає наявність антитіл до COVID-19 в організмі, тому його не варто плутати із тестом методом ІФА.

Тест методом імуноферментного аналізу (ІФА) допомагає визначити ознаки постінфекції на основі дослідження венозної крові. Таким чином, ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – тобто рівень антитіл. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: IgM і IgG. Перші вказують на гостру фазу захворювання, другі – на те, що людина перехворіла та вже має антитіла до коронавірусної хвороби.

Звертаємо увагу, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються.

Водночас підставою для встановлення діагнозу “COVID-19” залишається лише результат ПЛР-тестування.

Важливо, що жоден із тестів не є обов’язковим перед проведенням вакцинації. У першу чергу, йдеться про тест на визначення антитіл. Жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути госпіталізованою. Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу.

Наразі у продажу також є експрес-тести на COVID-19, які можна зробити вдома. Вони також визначають антиген вірусу COVID-19 у зразку мазка з носоглотки. Проте такі тести не є валідними для доступу, наприклад, до громадських місць чи поїздок у громадському транспорті. Причин на це декілька. Основні – відсутність впевненості в правильності проведення тестування та відповідно його результату, неможливість перевірити, чиї зразки використовуватись для проведення тестування в домашніх умовах.

Нагадаємо, що безоплатному тестуванню на COVID-19 наразі підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу.

Затвердженні МОЗ стандарти вказують, що ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов’язково має призначати:

особам із підозрою на COVID-19;

особам з ознаками інших ГРВІ;

особам з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам із позагоспітальною пневмонією;

контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар.