Знайшли молодиків, які обкрадали приміщення сільських рад на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури повідомлено про підозру 23-річному кропивничанину за фактом здійснення низки крадіжок з приміщень сільських рад Компаніївського району, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Прокуратури області.

За даними слідства, підозрюваний разом зі своїм спільником у нічний час, шляхом зламу замків та вікон, проникали до приміщень сільських рад та викрадали побутову техніку, канцелярського приладдя, що перебувала на балансі вказаних органів місцевого самоврядування.

Слідством встановлено дев’ять епізодів крадіжок. Наразі перевіряється інформація про причетність цих осіб до скоєння інших злочинів.

Місцезнаходження іншої особи наразі встановлюється.

Триває слідство.