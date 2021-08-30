У вбивстві неповнолітньої у ніч з 14 на 15 серпня підозрюють 16-річного хлопця, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу поліції області.

У результаті проведених слідчих дій та експертиз отримано достатньо доказів щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Особі повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Триває розслідування. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.