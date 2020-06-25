ЗНО стартувало! Олександрійські випускники сьогодні складатимуть тестування з математики

Сьогодні, 25 червня, в Україні, зокрема й Олександрії, розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного тестування, повідомляє «Голос Громади».

Першим буде оцінюватися рівень знань з математики. Абітурієнти здаватимуть його у трьох пунктах тестування, ОНВК №17, педагогічному коледжі та політехнічному коледжі.

Тестування розпочнеться об 11:00. Абітурієнти мають право мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору і прозору пляшку з водою.

На виконання 35 завдань у потенційних абітурієнтів відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 62.

Під час проходження тесту з математики учасникам тестування заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем і калькулятором.

Також заборонено проносити до пункту тестування засоби зв’язку, технічні пристрої, друковані або рукописні матеріали, що не передбачені процедурою тестування.

Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики буде оголошено до 17 липня.