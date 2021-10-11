«Золота» рибка: штрафи за неї стали «кусючими»

Такси штрафів за незаконний вилов риби збільшено у десятки і сотні разів – так вирішив Уряд України, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначається у недавньому повідомленні Державного агентства меліорації та рибного господарства України, відповідна постанова 6 жовтня 2021 року була затверджена на засіданні Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів».

Так, постановою збільшено розмір такс за незаконний вилов одного екземпляру:

– карася сріблястого у 93 рази (з 17 до 1581 грн);

– окуня у 186 разів (з 17 до 3162 грн);

– краснопірки у 23 рази (з 68 до 1564 грн);

– лина у 13,4 рази (з 119 до 1598 грн);

– ляща у 9,7 разів (з 170 до 1649 грн);

– плоскирки у 46 разів (з 34 до 1564 грн);

– щуки у (204) 10,2 рази (з 340 до 3468 грн);

– судака у 7 разів (з 510 до 3587 грн);

– сома у 12 разів (з 425 до 5117 грн);

– раків у 130 разів (з 25,5 до 3332 грн) та інші.





Необхідність розробки цього акту Уряду була зумовлена низьким рівнем існуючих такс, які в останнє були встановлені майже 10 років тому та не відповідали економічній ситуації в країні і не спонукали порушників до припинення незаконної діяльності.

Так, у 2020 році органами рибоохорони викрито понад 46 тис. правопорушень, з яких понад 13 тис. є грубими порушеннями правил рибальства. Загальна кількість вилучених незаконно добутих водних біоресурсів складає понад 142 тонни. Загальна сума збитків, завданих у 2020 році рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних біоресурсів, складає 101,9 млн грн.

Крім того, останнім часом суттєво змінилися економічні та природні умови, зокрема погіршився загальний стан вітчизняної іхтіофауни, збільшився антропогенний вплив на водні популяції, а також зросла собівартість відтворення (вилову) об’єктів промислу, яку держава повинна понести для відновлення популяцій риб.

Тому осучаснення такс відшкодування шкоди, заподіяної водним біоресурсам, є одним з важливих елементів забезпечення раціонального природокористування та сталого розвитку рибного господарства, відповідно до екосистемних та ощадливих підходів, запропонованих Кодексом відповідального рибальства ФАО.

Реалізація постанови збільшить надходження коштів до місцевих бюджетів у вигляді відшкодування завданих збитків рибному господарству України внаслідок порушення правил рибальства.

«Мізерні такси відшкодування шкоди, заподіяної водним біоресурсам, є однією з причин того, чому рибалки систематично порушують законодавство. Тепер такси збільшилися у десятки разів, сплативши їх раз-другий бажання порушувати більше не виникатиме», – зазначає т.в.о. Голови Держрибагентства Андрій Забуга, йдеться у повідомленні.