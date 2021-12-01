Зріс розмір мінімальної зарплати та ЄСВ для платників податків

Від сьогодні підвищено розміру мінімальної зарплати, повідомляє “Голос Громади”.

З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата на місяць становить 6000 гривень, а вже з 1 грудня цього року її розмір збільшиться до 6500 гривень.

Підвищення розміру зарплати вплине на ряд показників.

Зокрема, збільшиться розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на місяць з зарплати працівників та доходів фізичних осіб-підприємців (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства. З 1 грудня – це буде 1430 гривень. Адже мінімальний розмір єдиного внеску на місяць розраховується як 22 відсотки від мінімальної зарплати (від 6500 гривень).

Максимальна ж величина бази нарахування ЄСВ в місяць з 1 грудня становитиме 97500 гривень.

Максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць з 1 грудня збільшиться до 21450 гривень.

Починаючи з грудня 2021 року, за себе фізичні особи-підприємці сплачують за підсумками ІV кварталу 2021 року (до 19 січня 2022 року) і квартальна сума буде становити 4070 гривень.