Зростуть виплати та пенсії: з 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму. А що із зарплатами?

Відсьогодні, 1 липня 2022 року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України, інформує “Голос Громади”.

Відтак, за інформацією відомства, 1 липня підвищується:

Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам

Мінімальна пенсія шахтарям

Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій

Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни

Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань

Пенсія за особливі заслуги перед Україною

Максимальний розмір пенсії

Надбавка донорам

Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні – до 2027 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень – до 20 270 гривень.

Мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 гривень – до 6081 гривня. Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень – до 4084 гривень.

Також збільшилася і сума одноразових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становить:

потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;

сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;

утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.

Слід зазначити, що розмір мінімальної зарплати залишається без змін та діє на рівні показників 01.01.2022 року.