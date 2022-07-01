Зростуть виплати та пенсії: з 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму. А що із зарплатами?
Відсьогодні, 1 липня 2022 року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України, інформує “Голос Громади”.
Відтак, за інформацією відомства, 1 липня підвищується:
Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам
Мінімальна пенсія шахтарям
Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
Пенсія за особливі заслуги перед Україною
Максимальний розмір пенсії
Надбавка донорам
Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні – до 2027 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень – до 20 270 гривень.
Мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 гривень – до 6081 гривня. Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень – до 4084 гривень.
Також збільшилася і сума одноразових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.
Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становить:
потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;
сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;
утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.
Слід зазначити, що розмір мінімальної зарплати залишається без змін та діє на рівні показників 01.01.2022 року.