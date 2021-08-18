Звенигородці отримуватимуть адмінпослуги «вдома»

У с.Звенигородці з`явиться адміністратор ЦНАПу – рішення про створення робочого місця адміністратора виконавчий комітет запропонував внести на розгляд сесії Олександрійської міськради, повідомляє «Голос Громади».

Це віддалене робоче місце Олександрійського ЦНАПу дозволить отримувати звенигородцям ряд адміністративних послуг. Його місце розташування визначене за адресою с.Звенигородка, вул.Центральна, 7 (адміністративна будівля).

Графік роботи віддаленого місця адміністратора ЦНАПу пропонується таким:

З понеділка по четвер – з 8-ї до 17-ї години; п`ятниця – з 8-ї до 15 год. 30 хв.;

перерва на обід: понеділок – четвер з 12-ї до 12 год. 45 хв.; п`ятниця – з 12-ї до 12 год. 30 хв.