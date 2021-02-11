Звенигородці та їхні сусіди олександрівці отримали додаткові пільгові автобуси

Виконавчий комітет на своєму засіданні 11 лютого вніс зміни до графіка автобусного маршруту №17, що курсує з Олександрії до с. Олександро-Степанівки та с.Звенигородки, додавши до чинного графіка 4 додаткових пільгових рейси, які діятимуть у робочі дні, повідомляє «Голос Громади».

Рішення ухвалене на виконання відповідної пропозиції ФОП «О.Міщенко», який здійснює пасажироперевезення на даному маршруті та на прохання жителів цих сіл.

Додатковий графік маршруту № 17 має такий вигляд:

«Пролісок – з/вокзал –c.Олександро-Степанівка – с.Звенигородка – з/вокзал – Пролісок»

Вівторок: від зуп. Пролісок: 08-35; 13-15; від с. Звенигородка: 09-35; 14-00

Середа: від зуп. Пролісок: 08-35; 13-15; від с. Звенигородка: 09-35; 14-00

Четвер: від зуп. Пролісок: 08-35; 13-15; від с. Звенигородка: 09-35; 14-00

П’ятниця: від зуп. Пролісок: 08-35; 13-15; від с. Звенигородка: 09-35; 14-00