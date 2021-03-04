Звернення олександрійців до міського голови Сергія Кузьменка

Мешканці Олександрії побували на черговому прийомі громадян, який вчора провів міський голова Сергій Кузьменко, повідомляє “Голос Громади” посилаючись пресслужбу міськради.

На особистий прийом до мера Олександрії звернулися містяни, яких хвилювали питання: утримання і ремонт житлового фонду, асфальтування і благоустрій прибудинкових територій, облаштування зон відпочинку біля багатоповерхівок, тарифів на послуги теплопостачання, заміни водопровідної мережі, виділення земельної ділянки учаснику АТО та інші.

Переважна більшість розглянутих питань була вирішена, деякі з них потребують додаткового вивчення, тому керівникам виконавчих органів дано відповідні доручення. Виконання звернень громадян взято на контроль.