Звідки гроші на реконструкції і святкові заходи в Олександрії?

Нерідко після повідомлень у ЗМІ про черговий реконструйований або відкритий об`єкт чи проведений міський культурно-масовий захід в соціальних мережах, а також у побутових розмовах олександрійців, можна бачити похмурі коментарі і чути думки штибу: «Ну от, на реконструкцію парку мільйони знаходяться. Краще б витратили їх на…», або «А за чиї гроші, власне, гуляємо і розважаємося? Знову черговий мільйон – на вітер..» і т.д. При цьому більшість цих коментаторів переконані, що кошти на такі речі витрачалися виключно з міського бюджету. Як все відбувається насправді і звідки з`являлися ресурси на найпомітніші заходи у поточному 2021-му році, детально пояснив Сергій Кузьменко на своїй звітній зустрічі з представниками міських, районних і обласних ЗМІ 16 грудня.

Міський голова передусім наголосив: протягом року міській владі на розвиток Олександрії вдалося залучити 23 мільйони гривень і ці кошти ніякого відношення не мають до бюджету міста:

«Крім роботи з бюджетами різних рівнів, ми залучали і кошти інвесторів. Це – більше 23 мільйони гривень за рік», – сказав очільник міста.

Зокрема, проведення Дня міста та Дня Незалежності профінансував агрохолдинг «Агровіста». За кошти цієї компанії провели реконструкцію скверу Шевченка – 1 мільйон гривень. Нова ілюмінація для новорічної ялинки – також допомога «Агровісти».

«Окремо хочу подякувати Анатолію Кузьменку, Павлу Фесюку, Юрію Скічку та депутату міської ради Андрію Давидовському за підтримку моїх ініціатив», – наголосив Сергій Кузьменко.

Лише за цей рік підприємство «ФК «Олександрія» вклало у парк Шевченка 20 мільйонів гривень інвестицій: за ці кошти завели нові комунікації, продовжили центральну алею, збудували фонтан, облаштовують вбиральні. У планах інвестора наступного року – закінчити фонтанну площу з літнім кінотеатром і збудувати два дитячі майданчики.

Або ось такий, не надто помітний для всієї Олександрії, але дуже важливий для жителів 14-го мікрорайону, можна б навіть сказати, «стратегічний» об`єкт – місток через Інгулець, який сполучує цю велику частину приватного сектору з містом. Він часто руйнувався, що примушувало жителів 14-го робити величезний гак в обхід, аби потрапити в центральну частину Олександрії. Так от за відновлення цієї кладки-містка (про що не раз просили мешканці околиць) Сергій Кузьменко подякував депутату міської ради Дмитру Скічку. На це було витрачено більше 300 тисяч гривень.

А бізнесмену Анатолію Поляцькому мер міста висловив подяку за постійну меценатську допомогу школі №10.

«Хочу наголосити – наступний бюджетний рік буде складним! Тому сподіваюся, що місцеві підприємці прийдуть на допомогу своєму рідному місту і також долучатимуться до реалізації ініціатив», – зазначив Сергій Кузьменко.