А що ж далі? Мешканці Перемоги проти закриття стоматологічного відділення у мікрорайоні

Як повідомлялось раніше «Голосом Громади», на одній із сесій міськради було вирішено припинити діяльність Олександрійської міської лікарні №3, що знаходиться у мкрн Перемога, шляхом приєднання до КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради».

Від жителів Перемоги почали надходити скарги та звернення, щодо невдоволення такого рішення. Адже разом зі стаціонаром лікарні реорганізують ще й стоматологічне відділення, яке налічує двох дорослих та одного дитячого лікарів.

«Що нам тепер робити? Як буди? Їхати в місто – там і без нас вистачає хворих, а лікарям ми не потрібні. Як бути пенсіонерам та хворим, які в місто навіть не в змозі добратися. Шкода, що влада не думає про нас!» – так реагують жителі мкрн Перемога на відсутність лікарів – стоматологів та закриття «перемозької» лікарні.