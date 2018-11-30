Держслужбовцю Кіровоградщини повідомлено про підозру у вчинення корупційного правопорушення на суму майже 300 тисяч гривень

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Прокуратура Кіровоградської області повідомила про підозру начальнику управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради Кропивницького у вчиненні корупційного правопорушення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у грудні 2016 року начальник управління здійснив безпідставне приймання робіт по договору про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж м. Кропивницький, роботи за яким фактично проведенні не були.

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Місцевий бюджет зазнав збитків на суму 298 тисяч гривень.

До того ж, держслужбовець підозрюється у вчиненому злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинений у великих розмірах).

Досудове розслідування триває та з’ясовуються всі факти вчинення корупційного правопорушення.

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