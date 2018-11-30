Держслужбовцю Кіровоградщини повідомлено про підозру у вчинення корупційного правопорушення на суму майже 300 тисяч гривень

Прокуратура Кіровоградської області повідомила про підозру начальнику управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради Кропивницького у вчиненні корупційного правопорушення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у грудні 2016 року начальник управління здійснив безпідставне приймання робіт по договору про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж м. Кропивницький, роботи за яким фактично проведенні не були.

Місцевий бюджет зазнав збитків на суму 298 тисяч гривень.

До того ж, держслужбовець підозрюється у вчиненому злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинений у великих розмірах).

Досудове розслідування триває та з’ясовуються всі факти вчинення корупційного правопорушення.