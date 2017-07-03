Дніпро-Кіровоград опублікував графік підвозу води в Олександрії

Підвіз води мешканцям житлових будинків та для закладів соціальної сфери буде організований водоканалами міст обласного значення за участю органів місцевого самоврядування. Йдеться у повідомленні на сайті ОКВП “Дніпро-Кіровоград.

Місця стоянок автоцистерн з водою для господарсько-побутових потреб на час припинення водопостачання в Олесандрії:

Онкологічна лікарня 12 год.00 хв.

Лікарня № 3 м-н

Перемога 14 год.00 хв.

Лікарня психіатрична 16 год.00 хв.

Тубдиспансер 18 год.00 хв.

Наркодиспансер 17 год.00 хв.

Школа-інтернат с.Пантаївка 20 год.00 хв.

Дитячий будинок с.Пантаївка 21 год.00 хв.

Геріатричний пансіонат 10 год.00 хв.

Дитячі садки (згідно заяв ) з 10 год.00 хв.

Детальну інформацію можна отримати за посиланням: http://dnipro-kirovograd.com.ua/grafik_ovkg.pdf