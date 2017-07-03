Чому влада забула загиблих учасників АТО?

Питання щодо створення меморіального скверу для увіковічнення пам’яті Героїв АТО в Олександрії обговорюється вже досить довгий час, проте на сьогодні це питання так і залишається невирішеним.

Останній раз створення алеї пам’яті обговорювалося ще в жовтні 2016 року під час проведення чергового засідання виконавчого комітету. Серед варіантів можливих місць розташування майбутнього скверу пропонувалися: сквер Театральний (Героїв-комсомольців), сквер біля дитячого садочку №39 та площа Героїв Чорнобиля (на той час – Європейська площа).

Було зазначено, що дане питання потребує додаткового обговорення на засіданні топонімічної комісії. Проте до цього часу жоден варіант так і не погоджений та наразі Олександрія залишається у списку міст, що “забули” про захисників, котрі загинули, захищаючи свою батьківщину.

Незрозумілим залишається також і вибіркове відношення міської влади до вирішення цього важливого питання. Чому у владних кабінетах Олександрійської міської ради згадали лише про двох загиблих земляків, точніше кажучи – навіть лише про одного? (Від авт.: наразі в Олександрії дві вулиці перейменовані на честь загиблих учасників АТО: Староонуфріївська нині носить ім’я Максима Бендерова та вулиця Тельмана перейменована на Олександра Козенка. Треба зазначити, що колишня Тельмана отримала свою нову назву згідно з розпорядженням голови Кіровоградської ОДА від 19 травня 2016 року).

Тож коли в Олександрії буде створено сквер вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО, та чи взагалі такий сквер нині є у планах міської влади – наразі, нажаль, залишається відкритим питанням.