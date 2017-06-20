Нещодавно відбувся останній тур Першості Кіровоградської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд ДЮСШ та ДЮФК Кіровоградської області 2016-2017 року ІІ – ї групи. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила Дирекція ДЮСШ «Колос».

В змаганнях приймали участь 5 команд у двох вікових групах 2002-2003 та 2004-2005 р.р.н. Суперниками ДЮСШ «Колос» виступили команди ДЮСШ смт. Новоукраїнка, ДЮСШ м. Долинська, ДЮСШ “Чемпіон” смт. Бобринець та “Колос-Водник” Кіровоградський район. Збірні команди юнаків ДЮСШ “Колос” були представлені гравцями відділень с. Головківка, с. Войнівка, смт. Приютівка, смт. Нова Прага, с. Новоселівка та с. Косівка

Старша вікова група ДЮСШ “Колос” з першого туру очолили турнірну таблицю, але на превеликий жаль дві гри на виїзді були не вдалими, програші командам ДЮСШ м. Долинська та ДЮСШ “Колос-Водник”, відсунули їх на другу сходинку турнірної таблиці. Боротьба тривала до останнього туру Першості коли в очному протистоянні зійшлися наші юнаки та команда ДЮСШ “Колос-Водник”. З перших хвилин матчу, вихованці ДЮСШ “Колос заволоділи ініціативою. Влучним ударом відкрили рахунок в матчі, але дві помилки олександрійського голкіпера призвели до 2 пропущених голів. Перший тайм закінчився з рахунком 1-2 на користь Кіровоградців. В другому таймі невдала дія захисника призвела до призначення пенальті так рахунок став 1 – 3 на користь кіровоградських футболістів. Всі спроби відігратися були марними – так олександрійські футболісти зайняли 2 місце в Першості Кіровоградської області. Спортсмени молодшої вікової групи, на превеликий жаль, завершили Першість на 5 місці турнірної таблиці.