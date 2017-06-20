Фото ДЮСШ "Колос"

Нещодавно відбувся останній тур Першості Кіровоградської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд ДЮСШ та ДЮФК Кіровоградської області  2016-2017 року ІІ – ї  групи. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила Дирекція ДЮСШ «Колос».

В змаганнях приймали участь 5 команд у двох вікових групах  2002-2003 та 2004-2005 р.р.н. Суперниками ДЮСШ «Колос» виступили команди ДЮСШ смт. Новоукраїнка,  ДЮСШ м. Долинська,  ДЮСШ “Чемпіон” смт. Бобринець та “Колос-Водник” Кіровоградський район. Збірні команди юнаків ДЮСШ “Колос” були представлені гравцями відділень с. Головківка, с. Войнівка, смт. Приютівка, смт. Нова Прага,  с. Новоселівка та с. Косівка

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Старша вікова група ДЮСШ “Колос” з першого туру очолили турнірну таблицю,  але на превеликий жаль дві гри на виїзді  були не вдалими,  програші  командам ДЮСШ м. Долинська  та ДЮСШ “Колос-Водник”, відсунули їх на другу сходинку турнірної таблиці. Боротьба тривала до останнього туру Першості коли в очному протистоянні зійшлися наші юнаки та команда ДЮСШ “Колос-Водник”. З перших хвилин матчу,  вихованці ДЮСШ “Колос заволоділи ініціативою.  Влучним ударом відкрили рахунок в матчі, але дві помилки олександрійського голкіпера призвели до 2 пропущених голів. Перший тайм закінчився з рахунком 1-2 на користь Кіровоградців. В другому таймі невдала дія захисника призвела до призначення пенальті так рахунок став 1 – 3 на користь кіровоградських футболістів. Всі спроби відігратися були марними – так олександрійські футболісти зайняли 2 місце в Першості Кіровоградської області. Спортсмени молодшої вікової групи,  на превеликий жаль, завершили Першість на 5 місці турнірної таблиці.

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