Олександрійську школу-інтернат перепрофілюють

Олександрійську школу-інтернат заплановано перепрофілювати у заклад військово-спортивного типу. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

В навчальному закладі будуть створені спеціалізовані кадетські та профільні класи. Зазначимо, що з початку нинішнього року в школі відкрито перший кадетський клас, в якому навчаються 17 восьмикласників. Кадетам викладають два додаткових предмети – «Основи захисту Вітчизни» та «Загальновійськова фізична підготовка», діють на базі учбового закладу також секції з волейболу та рукопашного бою.

Також цього року встановлено сучасний мультимедійний тир з автоматами-тренажерами та комп’ютерний клас. Школа-інтернат також увійшла в п’ятірку соціальних закладів, де нинішнього року впроваджуватимуться заходи з енергозбереження.