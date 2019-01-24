Популярні імена серед новонароджених на Кіровоградщині у 2018 році

Минулого року у Кіровоградській області батьки називали своїх новонароджених дітей переважно традиційними іменами.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Впродовж 2018 року у Кіровоградській області народилося 7 145 дітей.

Найбільш поширеними іменами для дівчаток стали Анна, Валерія, Вікторія, Софія, Анастасія, Олександра, Кіра, Катерина, Поліна, Аліна, Єва, Вероніка, Злата та Діана, а для хлопчиків – Олександр, Максим, Матвій, Макар, Андрій, Давид, Дмитро, Іван, Владислав, Ярослав, Сергій, Артем і Станіслав.

Також новонароджених у минулому році називали рідковживаними іменами: серед дівчаток – Амалія, Асміна, Автора, Вів’єн, Міррослава, Моніка, Мубіна, Нікка, Ріната та Стелла, хлопчиків – Айдар, Арон, Дамір, Діоніс, Мірослав, Імір, Кай, Гордій, Леонід і Златослав.