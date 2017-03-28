Поліцейські Олександрійського району виявили чоловіка, який зберігав у себе близько 7 грамів речовини, схожої на наркотики. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на прес-службу Олександрійського відділення поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення від 34-річного жителя Протопопівки про те, що житель села Куколівка зберігає у себе наркотики, а саме марихуану. Поліцейські провели перевірку у вказаному в повідомленні будинку та дійсно виявили у 38-річного жителя Куколівки близько 7 грамів подрібненої рослинної речовини, схожої на коноплю.

Речові докази направили на експертизу.

Дану ситуацію занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України – “незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту”. За це зловмиснику загрожує до 3 років обмеження чи позбавлення волі.