Президент України Петро Порошенко підписав Закон про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції”. Таку інформацію опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Так, Закон передбачає подовження терміну здачі е-декларацій до 1 травня 2017 року для осіб, які відповідно до Закону “Про запобігання корупції” подають таку декларацію вперше.

Крім цього, від подання електронних декларацій звільняються військовослужбовці-строковики, контрактники, сержанти і старшини за контрактом, молодші офіцери за контрактом та курсанти вищих навчальних закладів, в яких є кафедри або відділення військової підготовки, якщо вони не займають інші посади, які передбачають заповнення е-декларацій.

Також відтепер електронне декларування стає обов’язковим для представників громадських організацій, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики тощо.