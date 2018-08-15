В Олександрійському районному терцентрі новий керівник

Олександрійський районний територіальний центр соціального обслуговування очолить Наталія Білецька. Відповідну інформацію озвучив в понеділок, 13 серпня, перший заступник голови Олександрійської райдержадміністрації Юрій Коваль під час апаратної наради. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Посадовець зазначив, що одним із завдань, що наразі стоїть перед колективом терцентру є налагодження тісної співпраці з населенням об’єднаних територіальних громад, що утворені на території Олександрійського району.

Зазначимо, що з 2006 року по липень 2018 року територіальний центр очолював Володимир Ільющенков, який у ніч з 11 на 12 липня цього року на 59-му році пішов з життя.