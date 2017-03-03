В Олександрії горіло несанкціоноване сміттєзвалище

Вчора, 2 березня від олександрійців почали надходити повідомлення про клуби диму, що височіють на території Жовтневого мікрорайону. Як виявилося, по причині необережного поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа несанкціонованого сміттєзвалища. По це кореспондентам Голосу Громади повідомила фахівець 2 Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії Світлана Шабанова.

Пожежа виникла по вул. Коваленко. В Службу порятунку «101» повідомили про подію о 15 год. 57 хв. Гасили пожежу 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії. Ліквідувати ж її вдалося о 18 год 30хв. Вогнем знищено сміття на площі 100 м.кв.