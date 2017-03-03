Ім’я Данила Чесницького стало відомим далеко за межами нашого міста — учень 10-В класу Олександрійського колегіуму став переможцем українського відбору на поїздку до літнього табору S’Cool LABSummer Camp Європейського центру ядерних досліджень (CERN) поблизу Женеви. До літнього навчального табору було відібрано по одному представнику від 24 європейських країн, і право представляти Україну здобув саме олександрієць. Данило люб’язно погодився відповісти на питання кореспондентів Голосу Громади та поділився секретами успіху у конкурсі з майбутніми претендентами на перемогу.

Про відбір

Данило Чесницький: «Із 2600 претендентів на поїздку було відібрано 24 учня від 16 до 19 років — по одному від кожної країни. Нам пропонувалося заповнити конкурсні анкети, що складалися приблизно з 30 пунктів. Журі відбирало кандидатів у два етапи. Я подав заявку у середині-кінці січня, а вже 20 лютого отримав вітання від організаторів і запрошення до Швейцарії. Перебування у літньому таборі продовжиться два тижні».

Про заплановані заходи табору

Д. Ч. : «Під час перебування у таборі заплановані щоденні заняття в лабораторіях, екскурсії (в тому числі до споруди, де розташований Великий адронний колайдер, квести по Женеві). Буде нагода поспілкуватися з науковцями, однолітками, які мають спільні зі мною інтереси. Особисто мені, дуже цікаво познайомитися з принципами роботи ВАКу».

Враховуючи неоднозначне ставлення суспільства до найбільшого у світі прискорювача електронних частин, ми вирішили поцікавитися у Данила його думкою про колайдер — чи вважає він його пристроєм, що здатен призвести до масштабної катастрофи, чи людство зможе за його допомогою відкрити нові таємниці навколишнього світу:

Д. Ч.: «Якщо чесно, то поки що я не склав власної думки про значення ВАК — сподіваюся, що після поїздки до S’CoolLABSummerCamp, буду мати власну позицію. В принципі, вважаю, що він може нести деяку загрозу довкіллю, але ж без ризику неможливо досягти взагалі чого-небудь».

Про себе

Д.Ч. «Мене з дитинства цікавила астрономія, фізичні процеси, що відбувалися в навколишньому світі. Згодом почав захоплюватись мистецтвом, закінчив місцеву художню школу. Оскільки наш навчальний заклад спрямований на поглиблене вивчення іноземних мов, зрозуміло, що почав цікавитися англійською та німецькою. На початку цього року зацікавився точними науками та навчанням у Малій академії наук (МАН) — до останнього мене долучила вчитель технології і мій теперішній науковий керівник Світлана Вікторівна Піскова. Все це зіграло не останню роль у визначенні результатів конкурсу — журі звертає увагу на всебічний розвиток учнів».

Про підтримку

Д. Ч.: «Мої батьки підтримують усі мої починання, тож позитивно сприйняли намір навчатися у МАН. Досягти результатів неможливо було б без допомоги вчителя фізики нашого колегіуму Наталії Миколаївни Конакової, моїх наукових кураторів Сергія Анатолійовича Камінського, Олександра Івановича Сірікова та, звичайно ж, вже згадуваної Світлани Вікторівни, що керує відділом технічних наук у нашому місті. Вчителі іноземних мов допомагали перекласти тексти анкет і заповнити їх».

Про майбутнє

Д. Ч.: «Взагалі, я ще не визначився, у якій сфері бачу себе в майбутньому — адже раніше захоплювався живописом, зараз — точними науками, тож далекоглядних планів поки що не маю».

Про навчання в МАН

Д. Ч.: «Зараз я працюю над роботою по темі «Видобування електроенергії із атмосфери» за рахунок енергетичної установки на основі аеростата. Вже захистив працю у Кіровограді, готуюсь до третього етапу у Києві. Наразі знайшлися люди, яким цікаві ідеї у цій області, тож ми з моїм науковим керівником передали напрацювання на експертну оцінку для визначення вартості впровадження інновації у життя».

І наостанок ми попросили Данила дати пораду всім тим, хто, надихнувшись його прикладом, захоче спробувати свої сили у боротьбі за право відвідати Великий адронний колайдер.

Поради

Д. Ч.: «Перш за все, потрібно «загорітися ідеєю», вірити у свою перемогу, уявити себе уже на фініші дистанції. Бажано знати іноземні мови — вміти чітко і ясно сформулювати думку, представити себе. І дуже б порадив майбутнім претендентам Малу академію наук — майже всі відібрані учні, що поїдуть до Швейцарії, займаються науковою роботою у галузі фізики або математики. Ну, і звісно ж, побажав би удачі — без неї нікуди».

Допоки ми спілкувалися з Данилом, здавалося, що успіх у конкурсі дався йому легко — так просто і невимушено розказував співрозмовник про перипетії відбору. І лише наприкінці розмови, починаєш розуміти, яких титанічних зусиль було докладено учнем, його наставниками, батьками для досягнення цієї вершини. Впевнені, що попереду у Данила Чесницького ще багато звершень на будь-якій ниві, яку б він не обрав, адже цілеспрямованість і дух перемоги у цього олександрійця – в крові.

З повагою до олександрійської громади!