В Олександрії житель району ходив по місту з гранатою та патронами

У суботу, 21 січня, близько 11 години по вулиці Героїв Сталінграду, 27 поліцейські затримали чоловіка, який проживає в Олександрійському районі. При чоловікові були виявлені боєприпаси. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на начальника Олександрійського відділу поліції Сергія Котигу.

Чоловік мав при собі гранату Ф-1 (“лимонка”) та 50 патронів 5,45 калібру. Затриманий є колишнім учасником антитерористичної операції.

По даній справі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – “Незаконне поводження зі зброєю”. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.