Виконком повернув автобусний рух «на круги своя» – по центральній площі міста і змінив його графіки

На засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося сьогодні, ухвалено рішення про відновлення руху громадського транспорту через Соборну площу. З даного питання доповідав начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко. Відповідно будуть відновлені зупинки автобусів, що діяли раніше, а зупинки біля Головпоштампту, Політехнічного коледжу та банку «Аваль» скасовуються. Через центральну площу міста дозволено також рух автотранспорту загального користування. Але дозвіл не стосується громадського транспорту, чиї маршрути не погоджені з міською владою, зокрема – автобусам приміського сполучення, які, за словами головуючого на засіданні міського голови Степана Цапюка, не тільки не повинні їздити через площу, а й зупинятися на автобусних зупинках міського автобусного руху. Рішення вступає в силу 17 вересня.

Продовжуючи тему громадського транспорту, доповідач Р.Черевашко запропонував проект змін графіків автобусного руху у зв`язку з закінченням дачного сезону і переходу на осінньо-зимовий сезон. Це означає передусім скасування додаткових «літніх» пільгових маршрутів. Отож згідно з рішенням виконкому, з 1 жовтня пасажири-пільговики зможуть їздити безкоштовно тільки по вівторках, середах, четвергах і п`ятницях. Крім того, маршрут №18 відправлятиметься з зупинки «Пролісок» на с. Марто-Іванівку о 8 год. 40 хв., а не о 7.30, як це було раніше та о 12 год. 10 хв. замість 15.05.

Також виконком ухвалив ряд рішень, які стосуються майнових прав, статусу, опіки та виховання малолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування